Караник: абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора

Источник материала: БелТА

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только что в ТЛЦ провели заседание оперативного штаба со всеми заинтересованными лицами. Поставлен вопрос о соблюдении мер безопасности, уточнили, есть ли какие проблемы с питанием, жизнеобеспечением. На сегодняшний момент каких-то нерешенных вопросов нет, - сказал губернатор. - На границе устранены последствия, скажем так, тех стихийных событий, которые там происходили. Погранпереход возвращен практически в свое первоначальное состояние: еще в некоторых местах нужно произвести работы по восстановлению ограждения".





















Что касается дальнейшей судьбы беженцев, то, по словам Владимира Караника, тут должны определиться министерства иностранных дел стран ЕС.

"Работает комиссия и со стороны Беларуси, и со стороны ЕС. Абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора. Наша задача здесь - обеспечить их всем необходимым для жизни и сохранения здоровья".-0-











