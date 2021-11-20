Дзермант: действует международная сеть для миграции на Запад, Беларусь не имеет к ней отношения

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действует международная сеть по организации людского потока, и белорусское государство не имеет к этому решительно никакого отношения. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал научный сотрудник Института философии Национальной академии наук политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Ситуация с беженцами на польской границе, кажется, начинает понемногу разряжаться. Пошли прямые контакты властей Европейского союза, Германии и Беларуси, уже состоялось несколько телефонных разговоров. По их итогу можно сказать, что есть несколько вариантов разрешения ситуации. Во-первых, ЕС и ФРГ готовы оказывать гуманитарную помощь в интересах Белорусского Красного Креста, который активно работает с беженцами, попавшими на белорусскую территорию. Далее речь идет о том, что часть беженцев, имеющих на то основания, действительно может попасть в ЕС и получить там убежище. Часть из них уже вернулась на родину: первый рейс - около 400 беженцев на борту - вылетел из Беларуси в Ирак", - напомнил аналитик.

По его словам, подвижки в разрешении кризиса очень обеспокоили власти Польши, которые посчитали, что договоренности с Беларусью идут поверх их голов. "В целом они правы, но виноваты в этом исключительно сами польские власти, которые совершенно не хотят никакого решения проблемы. Именно поэтому Ангела Меркель позвонила не только белорусскому Президенту Александру Лукашенко, но и польскому премьеру Матеушу Моравецкому - чтобы успокоить его и сказать ритуальные слова о солидарности с Польшей. Но по факту польский подход вел к еще большей эскалации напряженности на границе. Поляки заинтересованы, чтобы как можно дольше затягивать кризис и выставлять себя в качестве единственных защитников Европы от вторжения беженцев. При этом никаких серьезных усилий для долгосрочного и стратегического решения они не прикладывают, скорее наоборот, создают лишнюю напряженность в ситуации, которая может решаться по-иному", - считает Алексей Дзермант.

Он уверен: для решения проблемы необходимо возобновление договоренности о совместной охране границ, о добрососедстве и сотрудничестве в сфере безопасности. Но для этого необходимо отказаться от попыток брутально вмешиваться в наши внутренние дела и совершить государственный переворот, к чему были напрямую причастны власти Польши и Литвы.

"Естественно, последние не могут признать ошибочность, пагубность своей политики, приведшей к настоящему кризису. Поэтому они и отказываются идти на переговоры и делают обиженную мину, когда советуются не с ними, а звонят напрямую Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Да, кризис пока еще не разрешен, сотни людей все еще находятся на границе, но им уже белорусская сторона предоставила теплый кров, еду и медицинскую помощь, сейчас, после переговоров с европейцами, должны подключиться и международные организации. Но это далеко не все, что нужно сделать. Из общения с беженцами представителей их общин, в частности курдской, становится понятным механизм, как и почему они приехали в Беларусь и были уверены, что их пропустят дальше, в Германию, - рассказал политолог. - В Ираке и Сирии к ним приезжали эмиссары из Германии, скорее всего, такие же курды и арабы, но уже давно живущие в Западной Европе, которые рекламировали легкий путь проникновения в Европу, брали за это немалые деньги и, по сути, обманывали доверчивых людей".

И вот с этим нужно что-то делать, убежден Алексей Дзермант. "Это международная сеть по организации людского потока - и белорусское государство не имеет к этому решительно никакого отношения. Эти люди сидят в Германии и других странах ЕС, и именно они главные организаторы и выгодополучатели от миграционного потока. А это уже вопрос властей Германии и ЕС в целом. Со своей стороны Беларусь делает реальные шаги, чтобы этот поток прекратился - на борт самолетов "Белавиа" перестали брать граждан определенных государств, усилился паспортный контроль прибывающих с Ближнего Востока. То есть Беларусь готова восстанавливать разрушенные западными соседями отношения и предпринимает усилия со своей стороны. Вопрос в том, готовы ли к долгосрочному ответственному партнерству на Западе", - резюмировал политолог.-0-