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Военный эксперт: поведение польских силовиков на границе абсолютно антигуманно

20.11.2021 18:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поведение польских силовиков на границе абсолютно антигуманно, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" главный редактор журнала "Национальная оборона" российский военный эксперт Игорь Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"Абсолютно политизированный подход. Польские силовики, пограничники на белорусско-польской границе используют такие методы воздействия на мигрантов, как водометы, слезоточивый газ и другие формы силового воздействия. Использовались неустановленные химические вещества, в том числе для воздействия на людей, среди которых больные, пожилые, беременные женщины и маленькие дети. Использование любых химических веществ, включая слезоточивый газ и другие реагенты, в этой ситуации абсолютно антигуманно", - сказал Игорь Коротченко.

По его словам, эти люди пытаются мирным путем получить убежище и статус беженцев на территории Европейского союза. "Все существующие конвенции на данный счет говорят о том, что людям такое право должно быть предоставлено. То, что их травят собаками, используют против них силу, водометы и другие средства полицейских сил, - это не отвечает нормам и требованиям, принятым внутри Европейского союза", - констатировал военный эксперт.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" главный редактор журнала "Национальная оборона" российский военный эксперт Игорь Коротченко.
 
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