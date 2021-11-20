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Эйсмонт: Меркель - одна из немногих в ЕС, кто реально стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами

20.11.2021 18:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель - одна из немногих в ЕС, кто реально стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в эфире в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, что несмотря на критику, которая просто полилась шквалом на канцлера Германии, но она - один из немногих политиков ЕС, кто реально стремится хоть что-то сделать для разрешения этого кризиса. Другое дело, что ее блокируют", - сказала пресс-секретарь.

Говоря о состоявшихся телефонных разговорах Александра Лукашенко с Ангелой Меркель, она отметила, что это был обычный нормальный рабочий разговор, обсуждались конкретные реальные проблемы.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы понимаем, что несмотря на критику, которая просто полилась шквалом на канцлера Германии, но она - один из немногих политиков ЕС, кто реально стремится хоть что-то...
 
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