Эйсмонт: Меркель - одна из немногих в ЕС, кто реально стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель - одна из немногих в ЕС, кто реально стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в эфире в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, что несмотря на критику, которая просто полилась шквалом на канцлера Германии, но она - один из немногих политиков ЕС, кто реально стремится хоть что-то сделать для разрешения этого кризиса. Другое дело, что ее блокируют", - сказала пресс-секретарь.

Говоря о состоявшихся телефонных разговорах Александра Лукашенко с Ангелой Меркель, она отметила, что это был обычный нормальный рабочий разговор, обсуждались конкретные реальные проблемы.

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