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Эйсмонт о риторике властей Польши по Беларуси: повода развязать здесь третью мировою им никто не даст

20.11.2021 19:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша однозначно играет и работает на обострение ситуации. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в эфире в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Польша однозначно играет на обострение и работает на обострение. У них не получилось с мигрантами. Вот этот вот мигрантский кризис не получился. И они стали искать любые другие поводы и способы, - сказала пресс-секретарь. - От угроз по "Кузнице" до сейчас уже и НАТО, и ядерное оружие, турне некое запланировано. Все это мы видим".

По ее словам, целей, которые преследует польская сторона, две. Первая – это приобрести определенный статус и показать себя защитником Евросоюза: "Мы, и никто другой!". "Статус - это, соответственно, дотации", - заметила Наталья Эйсмонт.

Вторая причина - это желание отвлечь внимание от внутренних проблем, в том числе в судебной системе, с правами женщин. "Да давайте вспомним, как пришел действующий Президент (Президент Польши Анджей Дуда. - Прим. БЕЛТА) к власти", - сказала пресс-секретарь.

"С микроскопическим преимуществом, и тем спорным", - подхватил мысль ведущий Игорь Тур.

"Именно так. Там буквально в несколько голосов. Не будем сейчас слово "легитимность" здесь обсуждать, но мы понимаем, что общество как минимум расколото. И что с этим делать - начинать обострять, и в первую очередь по белорусскому направлению", - сказала Наталья Эйсмонт.

По поводу риторики официальной Варшавы, она подчеркнула, что Президент все это абсолютно видит. "И у них как не получилось с мигрантами, так не получится и по другим направлениям, - подчеркнула пресс-секретарь. - По поводу открытий, закрытий "Кузницы"… По открытиям и закрытиям наш Президент уже недавно откомментировал (ну там было по газу). Финальное, что хочется по этой теме сказать: ни шанса, ни повода развязать здесь третью мировую войну им никто не даст", - резюмировала пресс-секретарь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Польша однозначно играет на обострение и работает на обострение. У них не получилось с мигрантами. Вот этот вот мигрантский кризис не получился. И они стали искать...
 
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