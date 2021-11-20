Сенатор о ситуации с беженцами: как сильно расходятся ценности ЕС с настоящим положением дел

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это все, что нужно знать о Западе и его реальном отношении к собственным словам. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики Сергей Анюховский, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе.

"Ситуация на белорусско-польской границе показала, как сильно расходятся пропагандируемые Европой ценности с настоящим положением дел. И это все, что нужно знать о Западе и его реальном отношении к собственным словам и людям, от них зависящим. То, что мы наблюдаем сегодня, - это не только политика, как хотелось бы западной стороне. Это людские жизни и людские судьбы, и отношение к ним со стороны Европы заслуживает всяческого порицания", - сказал сенатор.

















По его словам, ежегодно десятки тысяч беженцев в попытках уйти от войны получают убежище в странах ЕС, и люди, которые находятся сегодня на нашей границе, из их числа. "Они хотят лучшей жизни, хотят уберечь своих родных и близких от войны, ищут им достойное будущее. А к ним относятся как к военным преступникам, как к террористам. Разве это нормально? Разве это приемлемо - писать на первых полосах всех европейских газет, вещать по всем каналам о своей толерантности и желании помочь каждому беженцу и в это же время направлять на беззащитных людей оружие? Разве это не лицемерие - использовать конфликт на границе с помощью давления на мировое сообщество, напрочь забывая о своих обещаниях в отношении беженцев? - подчеркивает Сергей Анюховский. - Мы, белорусы, сегодня показываем, что такое настоящее гуманное отношение к людям, которые попали в тяжелое жизненное положение. А что показывают миру стволы оружия в руках польских военных, направленные на мирных людей?"-0-















