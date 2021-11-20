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Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

20.11.2021 21:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы видим, как коллективным Западом нарушаются основные международные законодательные акты. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Игорь Каско, говоря о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

"Ситуация с беженцами находится за гранью человеческого понимания. В очередной раз мы столкнулись с очень странной демократией коллективного Запада. Мы видим, как нарушаются основные международные правовые акты, гарантирующие мир, стабильность, сохранение человеческой жизни", - сказал сенатор.

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

По его словам, в этой ситуации Западом люди делятся на группы по признакам национальной и религиозной принадлежности. "Мы видим много детей на границе. Их глаза. Матери с младенцами на руках, сутками находившиеся на открытом воздухе при нулевой температуре. Как детский врач я хочу заявить: "Одумайтесь! В угоду своим политическим интересам вы подвергаете смертельной опасности их жизни. Что может быть дороже для родителей? Скажут ли они и их родители в будущем вам спасибо за это?" - сказал Игорь Каско.-0-

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право

 
Теги: Минск
 
 
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"Ситуация с беженцами находится за гранью человеческого понимания. В очередной раз мы столкнулись с очень странной демократией коллективного Запада. Мы видим, как...
 
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