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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 23 ноября

22.11.2021 13:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег и гололедица ожидаются в Беларуси 23 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по западу с дождем. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. В ночные и утренние часы местами прогнозируются туман, слабый гололед. Ветер западный, юго-западный - ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 2-8, местами до 10 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по...
 
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