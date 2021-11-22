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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 23 ноября
22.11.2021 13:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег и гололедица ожидаются в Беларуси 23 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по западу с дождем. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. В ночные и утренние часы местами прогнозируются туман, слабый гололед. Ветер западный, юго-западный - ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, по западу порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 2-8, местами до 10 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-
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Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по...
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