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Картина дня: интервью Лукашенко Би-би-си, выставка "ЭКСПО-2020" и декада кибербезопасности
23.11.2021 07:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 22 ноября
Президент Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент
Головченко:
Червяков:
В Беларуси с 1 января 2022 года будет введен в действие
Караник: пока
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения
Шевцов: беженцам на границе
Гора:
В Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Стал известен
Кратковременный
СЕГОДНЯ
Анонсы на 23 ноября
В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "MICE-возможности Беларуси: развитие делового туризма в стране". Начало в 11.00.
XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет по 26 ноября.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 24 ноября
195 лет назад роился Коллоди Карло (наст. Лоренцини), итальянский писатель и критик, автор всемирно известной повести для детей "Приключение Пиноккио, история марионетки" (1880). Умер в 1890 году.
80 лет назад родился Масляков Александр Васильевич, постоянный ведущий и руководитель популярной телепередачи КВН, заслуженный деятель искусств России. На телевидении с 1964 года. Вел популярные передачи "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки", "Песня года", "Александр-шоу" и др.
65 лет назад родился Надашкевич Игорь Иосифович, белорусский художник. В 1987 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Автор серий "Родительский дом", "Памяти М.Романюка", "Жемчуг лета" и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 22 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью британской медиакомпании Би-би-си. Глава государства...
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