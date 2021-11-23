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Бегун: 118 беженцев в индивидуальном порядке покинули Беларусь 22 ноября

23.11.2021 10:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 118 беженцев в индивидуальном порядке покинули Беларусь 22 ноября, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Только вчера вечером 118 человек убыло из Национального аэропорта. Они вылетели в индивидуальном порядке", - сказал Алексей Бегун.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Только вчера вечером 118 человек убыло из Национального аэропорта. Они вылетели в индивидуальном порядке", - сказал Алексей Бегун.
 
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