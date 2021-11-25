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Картина дня: указ о присвоении звания "Герой Беларуси", большое социсследование и форум Food Prom
25.11.2021 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 24 ноября
Летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко посмертно
Совет Республики проводит
Нацбанк считает необходимым скорый переход
Первый энергоблок БелАЭС выработал
Операторы
КОММЕНТАРИЙ: Какие
СК проводит проверку по факту очередного
Гуманитарную
Более 6 т
ФОТОФАКТ: В ТЛЦ заработала
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Более
В Беларуси пройдет республиканский конкурс хореографического искусства
СЕГОДНЯ
Анонсы на 25 ноября
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III Форум ученых государств СНГ пройдет в Минске по 26 ноября. Планируется, что форум соберет более 150 участников - руководителей и ведущих ученых академий наук и крупнейших научных и исследовательских центров СНГ, учебных организаций, включая делегации от Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана (в режиме онлайн) и Узбекистана.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Кадровая политика XXI века: как Беларусь готовит специалистов нового поколения?". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика алкоголизма среди населения Республики Беларусь. Предупреждение последствий пьянства". Начало в 15.00.
Форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) пройдет в Витебске. Планируется, что в форуме примут участие госорганы и организации, банки, IT-компании и производители оборудования, представители малого и среднего бизнеса. Спикеры мероприятия расскажут о достижениях и вызовах в развитии электронного правительства в Беларуси, законе о защите персональных данных, сервисах умного города в регионах, защищенном сегменте единой республиканской сети передачи данных.
Юбилейный концерт заслуженного коллектива Беларуси ансамбля народной музыки "Бяседа" состоится во Дворце культуры Минского тракторного завода. В юбилейной программе "Бяседа" порадует публику сразу несколькими премьерами. На сцене также прозвучат "За маладых", "Маруся", "Запрагай-ка, бацька, коней", "Звіняць звончыкі", "Чарка на пасашок" и другие народные хиты.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 26 ноября
Всемирный день информации.
120 лет назад родился Янковский Антон Рафалович (Литва), белорусский народный певец, собиратель белорусского фольклора, краевед. В 1921 году окончил белорусские учительские курсы в Вильно. Записывал народные песни, легенды, сказания. Его фольклорные записи использованы в академическом издании "Белорусское народное творчество". Умер в 1982 году.
65 лет назад родился Бельтюков Сергей Петрович (пос.Болбасово Оршанского р-на Витебской обл.), белорусский композитор. В 1980 году окончил Белорусскую консерваторию. Работает в разных музыкальных жанрах и стилевых направлениях. Автор кантат "Ночной мотылек", "Свет солнца", романсов на стихи М.Богдановича и Б.Ахмадулиной, музыки к кинофильмам "Франциск Скорина", "Язеп Дроздович" и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 24 ноября Летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко посмертно присвоено звание "Герой Беларуси". Соответствующий...
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