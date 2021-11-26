Картина дня: обсуждение проекта Конституции, форум #GBCregions и дополнительные поезда на праздники

Нормы, содержащиеся в обсуждаемом проекте обновленной Конституции Беларуси, являются дальнейшим шагом по пути развития народовластия. Об этом журналистам заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.
Помощник Президента Александр Косинец предложил изменить в проекте Конституции порядок формирования Всебелорусского народного собрания, в частности избрания депутатов местных Советов для участия в ВНС. С такой инициативой он выступил на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции.
Конституционные изменения учитывают назревшие потребности общества. Об этом заявил председатель Конституционного суда, руководитель Конституционной комиссии Петр Миклашевич на совместном заседании данной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции. Главная цель изменения Конституции - сохранить Беларусь суверенным и независимым государством, заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.
Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие в международной парламентской конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и Цели в области устойчивого развития".
Мы будем делать все для того, чтобы не бросить беженцев в беде, однако здесь нужны уже политические решения со стороны Запада. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка. Владимир Макей проинформировал своего собеседника о развитии ситуации с мигрантами на западной границе страны и подходах Беларуси к решению этого вопроса, в том числе о взаимодействии с международными организациями.
До конца года в Беларуси будет функционировать около 600 электрозарядных станций. Об этом сообщил на региональном форуме #GBCregions председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков.
Белорусская железная дорога с 27 декабря по 9 января назначила 67 дополнительных поездов, а также увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщениях, сообщили в пресс-центре БЖД.
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III Форум ученых государств СНГ пройдет в Минске по 26 ноября.
Состоится выездное пресс-мероприятие "Церемония награждения победителей литературного конкурса Союзного государства "Мост дружбы". Место проведения: г. Минск, ул. Кирова, 18. Начало в 10.45.
В Минске пройдет IX Международная научно-практическая конференция по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченная к 75-летию Института национальной безопасности.
VII Белорусские Рождественские чтения "От купели крещения - к вершинам религиозной мысли: 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского" пройдут в смешанном формате (очно и онлайн) по 28 ноября в Минске.
Церемония закрытия XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" состоится в кинотеатре "Москва".
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Знаменательные даты 27 ноября
320 лет назад родился Цельсий Андерс (1701-1744), шведский астроном и физик. Автор большого количества работ по астрономии, физике и геофизике. Широкую известность приобрело его имя благодаря предложенной им в 1742 году стоградусной шкале термометра. Умер в 1744 году.
220 лет назад родился Варламов Александр Егорович, русский композитор, певец. Автор около 200 романсов и песен, в том числе "Вдоль по улице метелица метет", "Красный сарафан", "На заре ты ее не буди". Умер в 1848 году.
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