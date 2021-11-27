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Картина дня: встреча Лукашенко с беженцами на границе, "Мост дружбы" и олимпийский форум
27.11.2021 07:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 26 ноября
Президент Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко
"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас".
Представитель курдской общины:
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Закрытие осеннего сезона состоится 27 ноября в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Посетителей ждет квест-охота с подарками и бесплатная экскурсия в Экспозиционной оранжерее.
Выставочный проект "Рафаэль. Эпоха Ренессанса" откроется 27 ноября в Национальном центре современных искусств. Экспозиция представляет самую масштабную ретроспективу работ живописца Рафаэля Санти и впервые демонстрируется в Восточной Европе. Можно увидеть более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с рисунков, фресок, мозаик из частных собраний Великобритании и Германии. Организаторы подготовили для посетителей тематический квест, который представляет собой несколько заданий по экспозиции.
Региональные отборы к XXXІ Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в Беларуси по 13 декабря.
Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
28 ноября
85 лет назад родилась Захаревич Мария Георгиевна, актриса, народная артистка Беларуси (1977). В 1957 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работает в Национальном академическом театре им. Я.Купалы. Среди лучших ролей: Галя Журавка ("Пока вы молоды" И.Мележа), Зося Савич ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Любовь ("Любовь, Надежда, Вера" П.Василевского) и др. Снялась в кинофильмах "Я, Франциск Скорина", "Люди на болоте", "Воскресная ночь", в телефильмах "Руины стреляют", "Хам" и др. За участие в радиоспектаклях "Рыбакова хата" и "Хамутиус" удостоена Государственной премии Беларуси (1984).
29 ноября
Международный день солидарности с палестинским народом.
55 лет назад родился Миронов Евгений Витальевич, российский актер, народный артист Российской Федерации (2004). Снимался в фильмах "Анкор, еще анкор!", "Утомленные солнцем", "Мусульманин" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2011).
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ВЧЕРА Картина дня. 26 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ТЛЦ возле пункта пропуска "Брузги", где размещены беженцы....
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