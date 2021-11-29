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Картина выходных: рост экономики Беларуси, эпидситуация с COVID-19 и фестиваль закаливания
29.11.2021 08:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 27-28 ноября
Развитие экономики Беларуси даже в условиях пандемии и санкций показывает
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал
Белорусы собрали для беженцев
Более 1,8 тыс. беженцев
Более 2,7 млн белорусов прошли
За сутки в Беларуси зарегистрирован
Народный артист России
Чему учат школьников в
ФОТОФАКТ:
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В Национальном пресс-центре состоится конференция по вопросу неосуществления государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в г.Минске. Начало в 11.00.
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150 лет назад родился Столярский Петр Соломонович, русский скрипач, музыкально-общественный деятель, инициатор создания первой в СССР музыкальной школы-десятилетки для одаренных детей (Одесса, 1933). Умер в 1944 году.
60 лет назад родился Лыков Александр Анатольевич, советский и российский актер театра и кино. Широкую известность приобрел в конце 90-х годов благодаря роли инспектора Казанцева (прозвище "Казанова") в телесериале "Улицы разбитых фонарей (Менты)".
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ВЧЕРА Картина выходных. 27-28 ноября Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана...
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