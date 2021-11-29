Картина выходных: рост экономики Беларуси, эпидситуация с COVID-19 и фестиваль закаливания

Источник материала: БелТА

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Картина выходных. 27-28 ноября

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений. Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.

Работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу, заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко. Проект обновленной Конституции в первой половине декабря представят на общественное обсуждение. Всебелорусское народное собрание должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти. Центральная избирательная комиссия получит новое название и полномочия.

Развитие экономики Беларуси даже в условиях пандемии и санкций показывает лучшие результаты за последние 12 лет. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой. В Беларуси по итогам 2021 года ожидают инфляцию в пределах максимум 9-9,4%. Вопрос роста доходов граждан является ключевым для органов власти. Уровень зарплат врачей в Беларуси сохранится даже без ковидных надбавок.

Принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление должен выполняться. Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума.

История про беженку, которая накануне со слезами обратилась к Президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказала о пяти пропавших родственниках, получила продолжение. Президенту доложили: родственники беженки найдены. Он поручил мгновенно всю информацию передать женщине.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал о настроениях в лагере беженцев , случаях COVID-19 и гуманитарной помощи.

Белорусы собрали для беженцев 114 т гуманитарного груза. Об этом сказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

Более 1,8 тыс. беженцев вернулись в Ирак авиарейсами из Минска.

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 складывается обнадеживающе, сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. В Беларуси будут рекомендовать прививать детей от COVID-19 , как только появятся такие вакцины. Беларусь в пандемию не остановила экономику и это дало деньги на лечение от COVID-19 и надбавки медикам, отметил Дмитрий Пиневич.

Более 2,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1671 пациент с COVID-19 , выписан 2191.

Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет.

Рождественский пост начался у православных верующих.

Чему учат школьников в первом белорусском наукограде.

ФОТОФАКТ: Фестиваль закаливания прошел в Минске

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Анонсы на 29 ноября

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В Национальном пресс-центре состоится конференция по вопросу неосуществления государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в г.Минске. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Начало в 12.30.

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Знаменательные даты 30 ноября

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150 лет назад родился Столярский Петр Соломонович, русский скрипач, музыкально-общественный деятель, инициатор создания первой в СССР музыкальной школы-десятилетки для одаренных детей (Одесса, 1933). Умер в 1944 году.

60 лет назад родился Лыков Александр Анатольевич, советский и российский актер театра и кино. Широкую известность приобрел в конце 90-х годов благодаря роли инспектора Казанцева (прозвище "Казанова") в телесериале "Улицы разбитых фонарей (Менты)".

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