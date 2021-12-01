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Картина дня: интервью Лукашенко МИА "Россия сегодня", профицит бюджета и слет пионеров Беларуси
01.12.2021 07:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 30 ноября
Александр Лукашенко и Дмитрий Киселев
Внешний
В Беларуси утверждены
В Беларуси
Фото из архива
Минэнерго Беларуси и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, предусматривающих
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РЕПОРТАЖ: Как педагог и школьники из Витебска
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СЕГОДНЯ
Анонсы на 1 декабря
В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Интеграция людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества", приуроченная к Международному дню инвалида. Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Готовность дорожных служб Беларуси к работе в зимний период". Начало в 11.00.
Региональные отборы к XXXІ Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в Беларуси по 13 декабря.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 2 декабря
Международный день борьбы за отмену рабства. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия 4-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (2 декабря 1949 года) Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами.
100 лет назад родился Шитов Николай Александрович (Вологодская обл., Россия), белорусский историк, доктор исторических наук (1974), заслуженный работник высшей школы Беларуси (1977). В 1952 году окончил Ленинградский педагогический институт. С 1953 года работал в Белорусской сельскохозяйственной академии: доцент, профессор, заведующий кафедрой. Автор научных трудов по исследованию деятельности КПБ по развитию сельского хозяйства Беларуси, методике преподавания общественных дисциплин в ВУЗах, монографии "В борьбе за укрепление и развитие колхозов", очерков по истории Белорусской сельскохозяйственной академии. Умер в 1991 году.
75 лет назад родился Версаче Джанни, итальянский кутюрье, основатель международного дома моды Versace. Умер в 1997 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 30 ноября Александр Лукашенко дал интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия...
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