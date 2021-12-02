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Яцек: проблема с беженцами на границе возникла не из-за Беларуси

02.12.2021 09:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема с беженцами на белорусско-польской границе возникла не из-за Беларуси. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил общественный деятель общества "Польша - Восток" Александр Яцек, сообщает БЕЛТА.

"Я с удивлением смотрю, как польское правительство ищет помощи, чтобы решить польско-белорусскую проблему на границе. Они не обращаются напрямую к властям Беларуси и не пытаются совместно решить эту проблему", - сказал Александр Яцек.

По его словам, ситуация на границе возникла не из-за Беларуси. "Потому что миграционная проблема возникла из-за вторжения США, в том числе с помощью Польши, на Ближний Восток. Это наши войска разрушили тот миропорядок, который там существовал, - заявил общественный деятель общества "Польша - Восток". - И в конечном итоге мы получили то, что имеем сегодня на границе", - подчеркнул общественный деятель.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я с удивлением смотрю, как польское правительство ищет помощи, чтобы решить польско-белорусскую проблему на границе. Они не обращаются напрямую к властям Беларуси...
 
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