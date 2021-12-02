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Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
02.12.2021 09:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Супруги Алексей и Карина
Клиенты Алексей и Карина признаются, что до приобретения апартаментов в доме
Так выглядит лобби дома "Калининград"
"Изначально мы присматривались к дому
Они уверены, что когда стройка закончится, район станет еще лучше: в перспективе здесь откроется новая станция метро "Аэродромная", добраться до которой можно будет за 5 минут.
Супруги признаются, что
Детская площадка возле дома "Калининград"
"За эти деньги мы не смогли бы купить даже однокомнатную квартиру в хрущевке в старом районе. А здесь новенькая и свеженькая. Конечно, мы выбрали новостройку", - улыбается Карина.
По ее словам,
Такой дом трудно не заметить!
Яркий дом
Таким по проекту будет Международный финансовый центр
Так центр будет выглядеть с высоты птичьего полета
В пешей доступности – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр. В перспективе это место станет центром притяжения комплекса, его экономическим сердцем.
Клиентка Алла Александровна в
Алла Александровна приобрела апартаменты для дочери
"Это новый "город в городе", проект 21 века. Мне давно хотелось жить в таком районе", - поделилась она.
К новеньким апартаментам у женщины претензий нет: хорошие окна, ровные стены.
"Ремонт придется делать своими силами, но мы справимся с этим, это не в первый раз", - добавила она.
Камин в лобби дома "Калининград"
Особенно Алле Александровне понравился дизайн лобби и зоны отдыха.
"Я надеюсь, что жильцы нашего дома будут чистоплотными людьми и сохранят эту красоту в первозданном виде", - улыбнулась она.
Супруги Максим и Ольга
Супруги Максим и Ольга тоже с порога оценили дизайн в лобби.
"Свежий дизайнерский взгляд, все актуально и современно", - поделились впечатлениями они.
Яркий дом, в котором будет приятно жить
Уникальный дизайн – это еще одна отличительная особенность каждой новостройки в многофункциональном комплексе
"Мы проезжали по другим кварталам, наш дом нравится больше всего", - признается Ольга.
Муж и жена остались довольны первым визитом в новые апартаменты.
"Хорошая планировка, открытая терраса и балкон. Нравится, что есть панорамные окна, значит будет много света", - перечислили они преимущества.
Приятно видеть счастливые лица клиентов на приемке
Супруги уже распланировали примерный дизайн, знают, где будет спальня, детская и гостиная. Осталось только сделать ремонт и можно переезжать.
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