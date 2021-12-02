ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"

02.12.2021 09:09 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Minsk World поражает масштабами и темпами строительства! Только этой осенью ключи от своих апартаментов получили жильцы семи новостроек! На днях список пополнил дом "Калининград" в квартале "Евразия"!

И хотя в этой новостройке уже нет свободных апартаментов, вы можете выбрать любой другой дом – готовый или строящийся – и присоединиться к счастливым новоселам в Minsk World!

Просто позвоните нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца, 11.

Получить консультацию, выбрать апартаменты, а также заключить договор могут не только минчане. Наши специалисты работают в 56 городах страны!

Пока вы решаетесь, давайте познакомимся в жильцами нового дома Minsk World.

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Супруги Алексей и Карина

Клиенты Алексей и Карина признаются, что до приобретения апартаментов в доме "Калининград" жили в частных домах либо пятиэтажках, поэтому выбрали в новостройке не самый высокий, седьмой этаж. По дороге в апартаменты, которые совсем скоро станут новым домом для молодой семьи, первым впечатлением стал панорамный лифт. Это очень необычно!

Так выглядит лобби дома "Калининград"
Так выглядит лобби дома "Калининград"

"Изначально мы присматривались к дому "Москва", даже приезжали сюда с детьми погулять, но потом выбрали "Калининград". Детям, кстати, здесь понравилось даже больше чем нам. С игровых площадок их было невозможно вытянуть", - рассказали супруги.

Они уверены, что когда стройка закончится, район станет еще лучше: в перспективе здесь откроется новая станция метро "Аэродромная", добраться до которой можно будет за 5 минут.

Супруги признаются, что Minsk World им очень понравился, поэтому решили построить еще одни апартаменты в квартале "Тропические острова" в доме "Аруба".

Детская площадка возле дома "Калининград"
Детская площадка возле дома "Калининград"

"За эти деньги мы не смогли бы купить даже однокомнатную квартиру в хрущевке в старом районе. А здесь новенькая и свеженькая. Конечно, мы выбрали новостройку", - улыбается Карина.

По ее словам, Minsk World – идеальный район для молодежи: здесь много спортивных и игровых площадок, вся инфраструктура – в пешей доступности. Что может быть лучше!

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Такой дом трудно не заметить!

Яркий дом "Калининград" находится в южной части квартала "Евразия". Все, что необходимо для комфортной жизни, здесь действительно будет под рукой: детский сад в центре квартала, игровые и спортивные площадки, велосипедные парковки, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних животных. В соседних кварталах появятся школы, взрослая и детская поликлиника, магазины и торговые центры, а также шикарный парк.

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Таким по проекту будет Международный финансовый центр

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Так центр будет выглядеть с высоты птичьего полета

В пешей доступности – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр. В перспективе это место станет центром притяжения комплекса, его экономическим сердцем.

Клиентка Алла Александровна в "Калининграде" купила квартиру для дочери. Выбрала Minsk World, потому что считает этот район перспективным. Что касается дома, он расположен удачно, в пяти минутах ходьбы будет станция метро "Аэродромная".

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Алла Александровна приобрела апартаменты для дочери

"Это новый "город в городе", проект 21 века. Мне давно хотелось жить в таком районе", - поделилась она.

К новеньким апартаментам у женщины претензий нет: хорошие окна, ровные стены.

"Ремонт придется делать своими силами, но мы справимся с этим, это не в первый раз", - добавила она.

Камин в лобби дома "Калининград"
Камин в лобби дома "Калининград"

Особенно Алле Александровне понравился дизайн лобби и зоны отдыха.

"Я надеюсь, что жильцы нашего дома будут чистоплотными людьми и сохранят эту красоту в первозданном виде", - улыбнулась она.

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Супруги Максим и Ольга

Супруги Максим и Ольга тоже с порога оценили дизайн в лобби.

"Свежий дизайнерский взгляд, все актуально и современно", - поделились впечатлениями они.

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Яркий дом, в котором будет приятно жить

Уникальный дизайн – это еще одна отличительная особенность каждой новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World. Дом "Калининград" - яркий, во всех смыслах этого слова, пример.

"Мы проезжали по другим кварталам, наш дом нравится больше всего", - признается Ольга.

Муж и жена остались довольны первым визитом в новые апартаменты.

"Хорошая планировка, открытая терраса и балкон. Нравится, что есть панорамные окна, значит будет много света", - перечислили они преимущества.

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Приятно видеть счастливые лица клиентов на приемке

Супруги уже распланировали примерный дизайн, знают, где будет спальня, детская и гостиная. Осталось только сделать ремонт и можно переезжать.

А вы хотите начать новую жизнь в одной из новостроек многофункционального комплекса Minsk World? Тогда поторопитесь! Апартаменты здесь пользуются большим спросом!

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"

Размещение рекламы на БЕЛТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой осенью ключи от своих апартаментов получили жильцы семи новостроек! На днях список пополнил дом "Калининград" в квартале "Евразия"! И хотя в этой новостройке...
 
Новости дня
Новости общества
 
МИД Беларуси выразил протест в связи с задержанием Владимира Базанова
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by