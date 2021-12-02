Источник материала: БелТА

Minsk World поражает масштабами и темпами строительства! Только этой осенью ключи от своих апартаментов получили жильцы семи новостроек! На днях список пополнил дом "Калининград" в квартале "Евразия" !

И хотя в этой новостройке уже нет свободных апартаментов, вы можете выбрать любой другой дом – готовый или строящийся – и присоединиться к счастливым новоселам в Minsk World !

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Пока вы решаетесь, давайте познакомимся в жильцами нового дома Minsk World .





Супруги Алексей и Карина

Клиенты Алексей и Карина признаются, что до приобретения апартаментов в доме "Калининград" жили в частных домах либо пятиэтажках, поэтому выбрали в новостройке не самый высокий, седьмой этаж. По дороге в апартаменты, которые совсем скоро станут новым домом для молодой семьи, первым впечатлением стал панорамный лифт. Это очень необычно!





Так выглядит лобби дома "Калининград"

"Изначально мы присматривались к дому "Москва" , даже приезжали сюда с детьми погулять, но потом выбрали "Калининград" . Детям, кстати, здесь понравилось даже больше чем нам. С игровых площадок их было невозможно вытянуть", - рассказали супруги.

Они уверены, что когда стройка закончится, район станет еще лучше: в перспективе здесь откроется новая станция метро "Аэродромная", добраться до которой можно будет за 5 минут.

Супруги признаются, что Minsk World им очень понравился, поэтому решили построить еще одни апартаменты в квартале "Тропические острова" в доме "Аруба" .





Детская площадка возле дома "Калининград"

"За эти деньги мы не смогли бы купить даже однокомнатную квартиру в хрущевке в старом районе. А здесь новенькая и свеженькая. Конечно, мы выбрали новостройку", - улыбается Карина.

По ее словам, Minsk World – идеальный район для молодежи: здесь много спортивных и игровых площадок, вся инфраструктура – в пешей доступности. Что может быть лучше!





Такой дом трудно не заметить!

Яркий дом "Калининград" находится в южной части квартала "Евразия" . Все, что необходимо для комфортной жизни, здесь действительно будет под рукой: детский сад в центре квартала, игровые и спортивные площадки, велосипедные парковки, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних животных. В соседних кварталах появятся школы, взрослая и детская поликлиника, магазины и торговые центры, а также шикарный парк.





Таким по проекту будет Международный финансовый центр





Так центр будет выглядеть с высоты птичьего полета

В пешей доступности – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр. В перспективе это место станет центром притяжения комплекса, его экономическим сердцем.

Клиентка Алла Александровна в "Калининграде" купила квартиру для дочери. Выбрала Minsk World , потому что считает этот район перспективным. Что касается дома, он расположен удачно, в пяти минутах ходьбы будет станция метро "Аэродромная".





Алла Александровна приобрела апартаменты для дочери

"Это новый "город в городе", проект 21 века. Мне давно хотелось жить в таком районе", - поделилась она.

К новеньким апартаментам у женщины претензий нет: хорошие окна, ровные стены.

"Ремонт придется делать своими силами, но мы справимся с этим, это не в первый раз", - добавила она.





Камин в лобби дома "Калининград"

Особенно Алле Александровне понравился дизайн лобби и зоны отдыха.

"Я надеюсь, что жильцы нашего дома будут чистоплотными людьми и сохранят эту красоту в первозданном виде", - улыбнулась она.





Супруги Максим и Ольга

Супруги Максим и Ольга тоже с порога оценили дизайн в лобби.

"Свежий дизайнерский взгляд, все актуально и современно", - поделились впечатлениями они.





Яркий дом, в котором будет приятно жить

Уникальный дизайн – это еще одна отличительная особенность каждой новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World . Дом "Калининград" - яркий, во всех смыслах этого слова, пример.

"Мы проезжали по другим кварталам, наш дом нравится больше всего", - признается Ольга.

Муж и жена остались довольны первым визитом в новые апартаменты.

"Хорошая планировка, открытая терраса и балкон. Нравится, что есть панорамные окна, значит будет много света", - перечислили они преимущества.





Приятно видеть счастливые лица клиентов на приемке

Супруги уже распланировали примерный дизайн, знают, где будет спальня, детская и гостиная. Осталось только сделать ремонт и можно переезжать.

А вы хотите начать новую жизнь в одной из новостроек многофункционального комплекса Minsk World ? Тогда поторопитесь! Апартаменты здесь пользуются большим спросом!

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