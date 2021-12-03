ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Мы хотим увидеть ваш гуманизм": беженцы устроили стихийный митинг в ТЛЦ

03.12.2021 15:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обращения к Папе Римскому, Европе и призывы к гуманизму - сегодня несколько десятков беженцев в ТЛЦ вышли на стихийный митинг, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 15.00 у одного из входов в транспортно-логистический центр, где находится пункт временного размещения беженцев, прошел стихийный митинг. Несколько десятков человек, среди которых было немало детей, выстроились с рукописными плакатами. На них обращения к Папе Римскому, Европе: "Ваше молчание убивает нас", "Мы хотим увидеть ваш гуманизм".

"Мы не вернемся в Ирак. Ради будущего наших детей мы хотим в Европу. Наступает зима, дети болеют, неужели они не могут решить наш вопрос", - рассказывает один из беженцев.

"Мы хотим, чтобы нам открыли дорогу. Пожалейте наших детей", - говорите еще один выходец из Курдистана.

Беженцы надеются, что их призывы будут услышаны.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 15.00 у одного из входов в транспортно-логистический центр, где находится пункт временного размещения беженцев, прошел стихийный митинг. Несколько десятков...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские педагоги представят книгу о развитии русского языка за рубежом на Международном форуме в Бишкеке
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by