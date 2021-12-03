"Мы хотим увидеть ваш гуманизм": беженцы устроили стихийный митинг в ТЛЦ

Источник материала: БелТА

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обращения к Папе Римскому, Европе и призывы к гуманизму - сегодня несколько десятков беженцев в ТЛЦ вышли на стихийный митинг, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 15.00 у одного из входов в транспортно-логистический центр, где находится пункт временного размещения беженцев, прошел стихийный митинг. Несколько десятков человек, среди которых было немало детей, выстроились с рукописными плакатами. На них обращения к Папе Римскому, Европе: "Ваше молчание убивает нас", "Мы хотим увидеть ваш гуманизм".

"Мы не вернемся в Ирак. Ради будущего наших детей мы хотим в Европу. Наступает зима, дети болеют, неужели они не могут решить наш вопрос", - рассказывает один из беженцев.

"Мы хотим, чтобы нам открыли дорогу. Пожалейте наших детей", - говорите еще один выходец из Курдистана.

Беженцы надеются, что их призывы будут услышаны.-0-