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Картина дня: проект бюджета на 2022 год, юбилей "Белгосстраха" и выставка "Битва за Москву"
04.12.2021 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 3 декабря
Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу перед правительством и экономическим блоком страны в предстоящем году
Головченко: в Беларуси в 2022 году планируется
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия
Сергей Якубицкий: Страховые услуги должны быть
Петришенко на Экономсовете СНГ проинформировал о
ЕЭК разработала рекомендацию
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Приоритеты управления Беловежской пущей
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ФОТОФАКТ:
Пандемия, вакцинация, распределение:
За сутки в Беларуси зарегистрированы
СЕГОДНЯ
Анонсы на 4-5 декабря
Временная экспозиция "Руины стреляли", приуроченная к 80-летию начала антифашистского сопротивления в оккупированном Минске, будет работать по 6 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Международный конкурс пианистов "Минск-2021" пройдет по 10 декабря в Минске. Здесь соберутся лучшие молодые исполнители из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Китая, Узбекистана, Украины. В состав жюри конкурса вошли педагоги, мастера музыкального искусства Беларуси и стран зарубежья.
Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты
5 декабря
В Республике Беларусь - День юриста.
Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Отмечается по решению 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года.
55 лет назад родилась Каас Патрисия, известная французская эстрадная певица и актриса.
6 декабря
125 лет назад родился Рыжий Николай Кирьянович, генерал-полковник артиллерии (1958). В 1923 году окончил Высшую артиллерийскую школу, в 1952 году Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Участник советско-финляндской войны (1939-1940). В Великую Отечественную войну на Южном, Забайкальском фронтах: начальник артиллерии корпуса, армии, начальник артиллерии - заместитель командующего войсками фронта. Участник обороны Одессы, Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции 1941-1942 годах, советско-японской войны (1945). В 1945-1965 годах командующий артиллерией военного округа. Умер в 1972 году.
100 лет назад родился Пещенко Андрей Семенович, Герой Советского Союза (1946). В Красной Армии с 1941 года. В Великую Отечественную войну с 1943 года на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участник освобождения Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Командир звена штурмового авиаполка лейтенант Пещенко сделал 150 боевых вылетов. До 1962 года служил в Советской Армии. Умер в 2006 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 3 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу перед правительством и экономическим блоком страны в...
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