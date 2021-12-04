Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 3 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу перед правительством и экономическим блоком страны в предстоящем году сохранить нынешний уровень защищенности населения, снизив инфляцию . Об этом глава государства заявил на совещании по социально-экономическому развитию страны. Александр Лукашенко отметил, что экономика подверглась беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне, но в стране сумели сохранить экономический рост .





Головченко: в Беларуси в 2022 году планируется экономический рост не менее 2% .

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" с 100-летием со дня основания предприятия .

Сергей Якубицкий: Страховые услуги должны быть доступны для всех граждан Беларуси .

Петришенко на Экономсовете СНГ проинформировал о предварительных итогах председательства Беларуси .

ЕЭК разработала рекомендацию для обеспечения свободы перемещения граждан между странами ЕАЭС в пандемию.

Для ряда кассовых операций на почте расширяется перечень документов , удостоверяющих личность.

МТЗ в январе-ноябре нарастил экспорт на 28,4% .

Комплекс мероприятий по повышению плодородия почв разработали в НАН.

Приоритеты управления Беловежской пущей сохранятся в ближайшие 10 лет .

Кочанова: память о ВОВ мы сохранили в сердцах и наша задача передавать ее молодому поколению.





Экспозиция к 80-летию битвы за Москву открылась в Музее истории ВОВ.

ФОТОФАКТ: Региональный отборочный тур на "Славянский базар" прошел в Витебске

Пандемия, вакцинация, распределение: Пиневич встретился со студентами ГомГМУ .

Объявлены победители конкурса среди молодых медиков "Вперед, молодежь".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1876 пациентов с COVID-19 , выписаны 2201.

Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике.

Снег, гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 4 декабря.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 4-5 декабря

Временная экспозиция "Руины стреляли", приуроченная к 80-летию начала антифашистского сопротивления в оккупированном Минске, будет работать по 6 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Международный конкурс пианистов "Минск-2021" пройдет по 10 декабря в Минске. Здесь соберутся лучшие молодые исполнители из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Китая, Узбекистана, Украины. В состав жюри конкурса вошли педагоги, мастера музыкального искусства Беларуси и стран зарубежья.

Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

5 декабря

В Республике Беларусь - День юриста.

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Отмечается по решению 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года.

55 лет назад родилась Каас Патрисия, известная французская эстрадная певица и актриса.

6 декабря

125 лет назад родился Рыжий Николай Кирьянович, генерал-полковник артиллерии (1958). В 1923 году окончил Высшую артиллерийскую школу, в 1952 году Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Участник советско-финляндской войны (1939-1940). В Великую Отечественную войну на Южном, Забайкальском фронтах: начальник артиллерии корпуса, армии, начальник артиллерии - заместитель командующего войсками фронта. Участник обороны Одессы, Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции 1941-1942 годах, советско-японской войны (1945). В 1945-1965 годах командующий артиллерией военного округа. Умер в 1972 году.

100 лет назад родился Пещенко Андрей Семенович, Герой Советского Союза (1946). В Красной Армии с 1941 года. В Великую Отечественную войну с 1943 года на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участник освобождения Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Командир звена штурмового авиаполка лейтенант Пещенко сделал 150 боевых вылетов. До 1962 года служил в Советской Армии. Умер в 2006 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-