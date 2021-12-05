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Снег и до -10°С ожидается в Беларуси 6 декабря

05.12.2021 11:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно, ночью с прояснениями. Во многих районах прогнозируется небольшой снег, днем по юго-востоку мокрый снег. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха днем составит от нуля до 6 градусов мороза. Ночью при прояснениях от минус 7 до 10 градусов ниже нуля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник будет облачно, ночью с прояснениями. Во многих районах прогнозируется небольшой снег, днем по юго-востоку мокрый снег. Местами слабые туман и гололед,...
 
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