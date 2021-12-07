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Картина дня: кадровый день у Президента, рост промпроизводства и "Елка желаний"
07.12.2021 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 6 декабря
Александр Лукашенко
Президент Беларуси
На заседании Экономического совета СНГ
Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" за 10 месяцев
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Мингорисполкома Владимир Кухарев
В Минске
Белорусский Красный Крест запустил
За сутки в Беларуси зарегистрированы
НОК утвердил
"Золотая шайба" и "Снежный снайпер": в столице начали
СЕГОДНЯ
Анонсы на 7 декабря
В Палате представителей состоится круглый стол: "Историческая память: геноцид белорусского народа". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Особенности работы спасателей в зимний период". Начало в 11.00.
В Национальной библиотеке Беларуси накануне 130-летия со дня рождения Максима Богдановича состоится открытие выставки "Библиотека Максима", которая является совместным проектом НББ с Литературным музеем Максима Богдановича. НББ впервые презентует юбилейный выставочный проект, который представляет музейную реконструкцию библиотеки "белорусики" (всех материалов, касающихся нашей страны) классика отечественной литературы. Кроме того, будет представлена книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная поэту.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 8 декабря
160 лет назад родился Дюрант Уильям Крапо, американский предприниматель, организатор автомобильной промышленности, основатель корпорации "Дженерал Моторс". Умер в 1947 году.
110 лет назад родился Василевский Иосиф Иосифович, русский поэт, переводчик белорусской литературы. В 1932 году окончил театрально-драматические курсы в Минске. Работал актером в БГТ-2 (Витебск) и театрах России. С 1967 года жил в Минске. Автор пейзажной и любовной лирики. Перевел на русский язык произведения многих белорусских поэтов, в том числе Я.Купалы, Я.Коласа, М.Танка, А.Кулешова. Умер в 1994 году.
95 лет назад родилась Осипенко Раиса Васильевна, белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси (1954). В 1951 году окончила Белорусскую консерваторию. В 1951-1982 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Алеся ("Девушка из Полесья" Е.Тикоцкого), Мальвина ("Колючая роза" Ю.Семеняко), Ольга ("Евгений Онегин" П.Чайковского) и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 6 декабря Александр Лукашенко в январе планирует обратиться с посланием к народу и парламенту. Об этом глава...
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