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Картина дня: встреча Лукашенко с главой Башкортостана, центр изучения микробиома и Дельфийские игры
08.12.2021 07:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 7 декабря
Президент Беларуси Александр Лукашенко видит
"Нас не пугают ни ковид, ни санкции".
Швед: все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ
Гайдукевич:
Белорусские врачи оказали медпомощь и провели консультации
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В преддверии новогодних и рождественских праздников
ОСВОД предупреждает об
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Белорусский тяжелоатлетический союз
СЕГОДНЯ
Анонсы на 8 декабря
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Книга - лучший подарок к Новому году и Рождеству. Издательские новинки от отечественных предприятий". Начало в 11.00.
Белорусский Красный Крест проведет по 15 января 2022 года благотворительную кампанию "Елка желаний".
Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией. Объявлен по инициативе ООН. 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Объявлен в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
130 лет назад родился Богданович Максим Адамович, белорусский поэт, переводчик, критик, историк литературы. Один из создателей белорусской литературы и белорусского литературного языка нового времени. Ранние и детские годы провел в Гродно, жил и учился в Нижнем Новгороде и Ярославле. В 1916 году окончил Демидовский юридический лицей в Ярославле, переехал в Минск. Вместе с Я.Купалой стал основателем пейзажной и интимной лирики, первым в белорусской литературе обратился к урбанистическим мотивам. Автор сборника стихов "Венок", фольклорно-романтических поэм "Максим и Магдалена", "Стратим-лебедь" и др. На белорусский язык перевел Горация, Овидия, Ф.Шиллера, Г.Гейне, А.Пушкина, на русский - Я.Купалу, Т.Шевченко, И.Франко и др. Умер в 1917 году от туберкулеза в Ялте, где и похоронен. Многочисленные произведения поэта положены на музыку Н.Аладовым, А.Богатыревым, Л.Захлевным и другими композиторами.
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ВЧЕРА Картина дня. 7 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность для скорейшего восстановления докризисного...
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