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ГАИ дала советы по запуску двигателя в мороз

08.12.2021 09:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция дала советы, как правильно заводить двигатель в мороз, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Опытные автовладельцы, кто хоть раз сталкивался морозным утром с оцепеневшей от холода машиной, знают: готовиться к морозам нужно заранее и всегда держать в голове несколько хитростей по быстрому запуску автомобиля", - сказали в УГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует комплекс правил, который поможет автомобилистам завести свой автомобиль после морозной ночи. Необходимо разогреть аккумулятор, поморгав дальним светом. Далее нужно включить зажигание и подождать несколько секунд, пока активируется бензонасос, выжать педаль сцепления (если авто с механической коробкой передач) и попытаться завести машину на протяжении не дольше 10 сек. Если транспорт не заводится, рекомендуется выжать педаль газа и повторить схему. Не стоит делать более пяти попыток завести мотор.

"Берегите себя и будьте внимательны во время движения", - добавили в УГАИ.-0-

ГАИ дала советы по запуску двигателя в мороз

 
Теги: Минск
 
 
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Необходимо разогреть аккумулятор, поморгав дальним светом. Далее нужно включить зажигание и подождать несколько секунд, пока активируется бензонасос, выжать...
 
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