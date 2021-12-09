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Картина дня: 30-летие СНГ, оплата больничных в 2022 году и юбилей НББ в числе дат ЮНЕСКО
09.12.2021 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 8 декабря
Президент Беларуси, председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств
ДОСЬЕ:
Министр иностранных дел Беларуси
Экспорт услуг компаний Парка высоких технологий за январь - сентябрь
Депутаты приняли в первом чтении
Депутаты
Эксперты МАГАТЭ
МВД с августа
Столетие Национальной библиотеки Беларуси
ФОТОФАКТ:
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В Беларуси 9 декабря ночью при прояснениях
СЕГОДНЯ
Анонсы на 9 декабря
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Зима - время повышенного травматизма. Профилактические мероприятия по предупреждению получения травм от внешних причин в Республике Беларусь" Начало в 11.00.
Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "О проведении новогодней республиканской благотворительной акции "Наши дети". Начало в 14.00.
Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ пройдут по 10 декабря в дистанционном формате. Соревнования организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 10 декабря
В Республике Беларусь - День прав человека.
Международный день прав человека. В этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека (1948). Отмечается во всем мире с 1950 года.
200 лет назад родился Некрасов Николай Алексеевич, русский поэт. В 1847-1866 годах редактор-издатель журнала "Современник", с 1868 года редактор (совместно с М.Е.Салтыковым) журнала "Отечественные записки". Автор поэм "Коробейники", "Мороз, Красный нос", "Русские женщины", "Кому на Руси жить хорошо" и др. Умер в 1878 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 8 декабря Президент Беларуси, председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств Александр...
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