Картина дня: интервью Лукашенко телерадиокомпании TRT, цифровизация АПК и когда отступят морозы

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 9 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. В качестве интервьюера выступила журналист и ведущая телеканала TRT Haber Ниса Эфендиоглу. Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", в числе вопросов, которые затрагивались в интервью , поднималась тема миграционного кризиса - был дан ответ на обвинения и расхожие фейки. Глава государства рассказал, почему на Беларусь оказывают давление, и считает ли он именно США ответственными за кризис на границе.





Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудил с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым сотрудничество двух стран в области строительства, городского планирования, промкооперации и сельского хозяйства.

Механизм государственно-частного партнерства необходимо активнее использовать для решения вопросов по благоустройству населенных пунктов. Такое мнение по итогам расширенного заседания Президиума Совета Республики в Гродно высказала его председатель Наталья Кочанова.

Только Беларусь делает все возможное для помощи беженцам , те же страны, которые устроили это, предпочитают молчать. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения пункта временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре "Брузги".





Беларусь и Международный комитет Красного Креста намерены продолжить конструктивное сотрудничество.

ИНТЕРВЬЮ: Индонезия и Беларусь : от хлористого калия и БЕЛАЗов до оживления туристического рынка

Развитие точного земледелия будет способствовать получению более качественного и большего объема урожая. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совещания, посвященного точным технологиям в сельском хозяйстве.





Цифровизация АПК является перспективным направлением для Беларуси. Об этом заявил на совещании в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Атом специального назначения : ядерные технологии помогают сделать прорыв в науке, медицине и образовании.

Кластеры, инвестиции, местное сырье, цифра: каковы акценты экономического развития регионов.

Около 24,7 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал".

Зарплата работников здравоохранения за год выросла на 15,9%, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза.





За сутки в Беларуси зарегистрированы 1738 пациентов с COVID-19 , выписаны 2115.

ГАИ дала рекомендации , как не попасть в аварию на зимней дороге.

Оранжевый уровень опасности объявлен 10 декабря из-за гололеда.

В Беларуси к концу недели потеплеет , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





ФОТОФАКТ: Выставка новогодних открыток "Какого цвета Новый год?" во дворце Румянцевых и Паскевичей

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 декабря

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Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в видеоформате. Планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг.

Пресс-конференция "Проведение регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию: "Республиканская конференция, посвященная обсуждению вопросов социальной помощи детям и проведению благотворительных программ РОО "Белорусский Детский фонд" в 2016-2021 гг.". Начало в 10.30.

Презентация книги "Наш третий трудовой" с воспоминаниями ветеранов студотрядовского движения пройдет в Минске во время финальных мероприятий республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство".

В БГУ в онлайн-режиме пройдет карьерный форум для студентов. Акция направлена на поддержку обучающихся в поиске первого рабочего места, обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиками кадров. Среди потенциальных работодателей будут представлены около 10 юридических, транспортно-логистических, аудиторско-консалтинговых, IT-компаний и предприятий.

Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ пройдут по 10 декабря в дистанционном формате. Соревнования организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 декабря

Международный день гор.

145 лет назад родился Карлович Мечислав (д.Вишнево Сморгонского р-на Гродненской обл.), польский композитор и дирижер. Организатор (1902) и дирижер (в 1905-1906 гг. главный дирижер) симфонического оркестра при Варшавском музыкальном обществе. Участник прогрессивной группы композиторов "Молодая Польша". В "Литовской рапсодии" для симфонического оркестра и симфоническом триптихе "Извечные песни" использовал белорусские фольклорные темы. Умер в 1909 году.

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