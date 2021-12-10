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Картина дня: интервью Лукашенко телерадиокомпании TRT, цифровизация АПК и когда отступят морозы
10.12.2021 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
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Презентация книги "Наш третий трудовой" с воспоминаниями ветеранов студотрядовского движения пройдет в Минске во время финальных мероприятий республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство".
В БГУ в онлайн-режиме пройдет карьерный форум для студентов. Акция направлена на поддержку обучающихся в поиске первого рабочего места, обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиками кадров. Среди потенциальных работодателей будут представлены около 10 юридических, транспортно-логистических, аудиторско-консалтинговых, IT-компаний и предприятий.
Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ пройдут по 10 декабря в дистанционном формате. Соревнования организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 11 декабря
Международный день гор.
145 лет назад родился Карлович Мечислав (д.Вишнево Сморгонского р-на Гродненской обл.), польский композитор и дирижер. Организатор (1902) и дирижер (в 1905-1906 гг. главный дирижер) симфонического оркестра при Варшавском музыкальном обществе. Участник прогрессивной группы композиторов "Молодая Польша". В "Литовской рапсодии" для симфонического оркестра и симфоническом триптихе "Извечные песни" использовал белорусские фольклорные темы. Умер в 1909 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 9 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. В качестве интервьюера...
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