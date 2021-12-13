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Картина выходных: умер Михаил Финберг, экипировка олимпийской сборной и важнейшая победа "Динамо"
13.12.2021 08:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Скончался художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси
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Прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом состоится в Белгосфилармонии.
В Национальном пресс-центре состоится круглый стол "Соработничество Церкви, государства и общественных объединений в утверждении традиционных семейных ценностей". Начало в 15.00.
Юбилейные торжества в Белорусском государственном медицинском университете пройдут с 13 по 17 декабря. К 100-летию медуниверситета подготовлена большая программа: состоится торжественное открытие экспозиции Музея истории БГМУ, пройдет выставка производителей фармацевтической продукции, медицинских изделий и услуг.
Белорусский Красный Крест проводит по 15 января благотворительную кампанию "Елка желаний".
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95 лет назад родился Розовский Эдуард Александрович, российский оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный артист Российской Федерации. Снял фильмы "Человек-амфибия", "Начальник Чукотки", "Старые стены", "Белое солнце пустыни". Лауреат Государственной премии РСФСР (1976, 1998). Умер в 2011 году.
90 лет назад родился Петрицкий Анатолий Анатольевич, российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). Среди значительных работ фильмы "Война и мир", "Мимино", "Мой ласковый и нежный зверь" и др.
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ВЧЕРА Картина выходных. 11-12 декабря Скончался художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси...
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