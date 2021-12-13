Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 11-12 декабря

Скончался художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси народный артист Беларуси Михаил Финберг . Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким известного дирижера.





Михаил Финберг. Фото из архива

Важнейшая победа "Динамо": хоккеисты минского клуба обыграли "Йокерит" из Хельсинки в чемпионате КХЛ. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил хоккейное "Динамо" с победой.





Экипировку для национальной сборной на Игры-2022 презентовали в Минске.

Вопрос о предоставлении гражданства 448 украинцам был на контроле главы государства, заявила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Правительство установило временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №709 от 10 декабря 2021 года.

Предприятия концерна "Беллесбумпром" по итогам этого года увеличат объем экспорта на $250 млн по сравнению с 2020-м, достигнув показателя почти в $1 млрд, сообщил председатель концерна Михаил Касько.





Башкортостан заинтересован в более глубокой экономической интеграции с Беларусью, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Потребление медицинского кислорода на пике заболеваемости COVID-19 в Беларуси увеличилось практически в пять раз по сравнению с доэпидемическим периодом. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на пленарном заседании "Скоростные решения нового времени" международного медицинского форума в Уфе. В Беларуси даже на пике заболеваемости COVID-19 оставались резервные койки.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1454 пациента с COVID-19 , выписаны 1977.

ИНТЕРВЬЮ: Ректор БГМУ о признании вуза, спасенных жизнях и амбициозных планах

Более 1,4 тыс. пограничников-новобранцев приняли военную присягу , сообщили в Государственном пограничном комитете.

ФОТОФАКТ: В Минске прошла международная выставка кошек и котят





Анна Сола выиграла серебро в гонке преследования на этапе КМ по биатлону.





Анна Сола. Фото biathlon.by

Белорусские спортсмены выиграли 8 наград ЧМ по таиландскому боксу.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 декабря

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Прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом состоится в Белгосфилармонии.

В Национальном пресс-центре состоится круглый стол "Соработничество Церкви, государства и общественных объединений в утверждении традиционных семейных ценностей". Начало в 15.00.

Юбилейные торжества в Белорусском государственном медицинском университете пройдут с 13 по 17 декабря. К 100-летию медуниверситета подготовлена большая программа: состоится торжественное открытие экспозиции Музея истории БГМУ, пройдет выставка производителей фармацевтической продукции, медицинских изделий и услуг.

Белорусский Красный Крест проводит по 15 января благотворительную кампанию "Елка желаний".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 декабря

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95 лет назад родился Розовский Эдуард Александрович, российский оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный артист Российской Федерации. Снял фильмы "Человек-амфибия", "Начальник Чукотки", "Старые стены", "Белое солнце пустыни". Лауреат Государственной премии РСФСР (1976, 1998). Умер в 2011 году.

90 лет назад родился Петрицкий Анатолий Анатольевич, российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). Среди значительных работ фильмы "Война и мир", "Мимино", "Мой ласковый и нежный зверь" и др.

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