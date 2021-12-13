Совершенствование контроля качества медпомощи обсудят специалисты Беларуси и России

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная коллегия Минздравов России и Беларуси пройдет сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в Минздраве республики.

Основная тема встречи - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи. В коллегии примут участие министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.

"Планируется, что о работе системы контроля качества медпомощи в России расскажет Михаил Мурашко, а Дмитрий Пиневич - о формировании системы управления качеством медпомощи в Беларуси. Также участники коллегии обсудят вопросы подготовки медицинских специалистов и их допуск к профессиональной деятельности. Эти вопросы напрямую влияют на качество оказания медпомощи, а значит - крайне важны для руководителей систем здравоохранения", - уточнили в Минздраве Беларуси.

Также на повестке дня - обсуждение национальных систем управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. Планируется, что свое видение данного процесса представят генеральный директор Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Игорь Иванов и директор Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Минздрава Беларуси Дмитрий Рузанов.

В планах и посещение Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России.-0-