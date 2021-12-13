Новогодняя АКЦИЯ - лучший подарок от Minsk World! Инвестируйте выгодно по специальным условиям!

Источник материала: БелТА

До конца года осталось 19 дней! Это значит, что у вас совсем мало времени, чтобы приобрести апартаменты в Minsk World по новогодней АКЦИИ!

Не упустите свой шанс инвестировать в недвижимость выгодно и без рисков!

В праздничной АКЦИИ участвуют определенные апартаменты в следующих домах: "Сидней Люкс" и "Лиллехаммер" в квартале "Чемпионов" , "Флоренция" в квартале "Южная Европа" , "Танго" и "Твист" в квартале "Мировые танцы" , "Калининград" в квартале "Евразия" , "Гонконг" и "Нью-Дели" в квартале "Азия" , "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка" .

Новый год – идеальное время, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и приобрести апартаменты для жизни и инвестиций!

Больше информации про специальные условия новогодней АКЦИИ можно получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложение доступно не только минчанам! Наши специалисты работают в 57 городах страны ! Они ответят на все интересующие вопросы, помогут выбрать апартаменты и заключить договор!





Дома "Марины" в квартале "Эмиратс"

Звучит заманчиво? Тогда выбирайте свой дом – и получайте сразу все плюсы недвижимости многофункционального комплекса Minsk World ! Главные из них – транспортная доступность, собственная инфраструктура и уникальный стиль.

Расскажем подробнее, чтобы вы могли оценить перспективы жизни в Minsk World .

· Инфраструктура

Особое внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству и созданию собственной инфраструктуры. Комплекс возводится по принципу "15-минутного города", а значит все необходимые для комфортной жизни объекты будут в пешей доступности.





Полностью готовый квартал "Эмиратс" в Minsk World

Практически в каждом квартале появится новое учреждение образования – всего будет построено 7 школ и 13 детских садов.

Возле каждого дома – спортивные и детские площадки, в том числе теннисные корты, баскетбольные площадки и скейт-парки. Взрослая и детская поликлиника, кафе и магазины, спортивные залы и аптеки будут в пешей доступности. До них не придется ехать, а можно будет просто прогуляться пешком.





Детские и спортивные площадки – возле каждого дома

Центром притяжения Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.





Так будут выглядеть пять башен МФЦ

Также в центре комплекса запроектирован шикарный парк с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.

· Транспортная доступность

Комплекс будет удобным как для автомобилистов, так и для тех, у кого нет машины.





Дома "Квебек", "Ванкувер" и "Монреаль" в квартале "Северная Америка"

В пешей доступности от Minsk World находится станция метро "Ковальская Слобода", а прямо в границах комплекса строится станция "Аэродромная". Кроме того, по периметру каждого квартала появятся остановки общественного транспорта.





Квартал "Африка" с высоты птичьего полета

На машине добраться до центра и в сторону МКАДа можно будет по улицам Аэродромная и Кижеватова. Важные столичные магистрали очерчивают границы комплекса с двух сторон.

· Уникальный стиль

У каждого дома – свое название, которое отражено в оформлении лобби. Дизайнеры продумали комфорт до мелочей, поэтому в лобби есть стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком и лапомойкой.





У каждого дома – свой стиль!





Лобби дома "Калининград"





Лобби дома "Гонконг" в квартале "Азия"

До апартаментов жильцов доставят комфортные лифты, в том числе и панорамные. В каждой квартире – свободная планировка, высокие потолки и панорамные окна.

Стать владельцем недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку

· С привлечением кредита

Торопитесь! И следующий Новый год вы будете встречать в новых апартаментах! Мечты сбываются!

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