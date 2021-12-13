13 декабря день памяти святого Андрея Первозванного. Что важно знать об апостоле?

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13 декабря Православная церковь чествует память святого апостола Андрея Первозванного. Он был одним из учеников, избранных Самим Иисусом Христом.

Об Андрее Первозванном известно не так уж и много. Он был родом из Вифсаиды и жил с братом Симоном (который впоследствии стал Петром) в Капернауме. Известно, что оба они рыбачили на берегу Геннисаретского озера, зарабатывая этим средства к существованию.

Андрей ожидал Мессию и стал учеником Иоанна Крестителя, который проповедовал покаяние и возвещал о Боговоплощении. Позже Предтеча указал Андрею и Иоанну Богослову на Христа, назвав его Агнцем Божиим. Будущие апостолы тут же последовали за Ним. Как повествует Евангелие: "Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, — что значит: "учитель", — где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живёт; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: "Христос"…" (Ин.1:38-41). И, поскольку Андрей первым откликнулся на призыв Христа и последовал за Ним, ему усвоено имя Первозванный.

В последующем Андрей отправлялся с Евангельской проповедью в путешествия. Он был в Малой Азии, Фракии, Македонии, Скифии и Причерноморье. Также существует предание Грузинской церкви, по которому апостол проповедовал и в Абхазии.

Слово Патриарха





Как отметил в одной из своих проповедей Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "В самые важные моменты новозаветной истории, которые нашли отражение в евангельских текстах, мы видим, что вместе со Спасителем — Петр, его брат Андрей, а также Иаков и Иоанн; эти четыре апостола как-то выделяются Евангелием из остальных двенадцати. Андрею, одному из приближенных ко Господу и Спасителю нашему апостолов, была вручена особая миссия. Когда все апостолы направились с проповедью по земле, апостол Андрей пошел на север от Иерусалима. Предание доносит до нас замечательное повествование о том, как Андрей достиг того места на проливе Босфор, где позже будет построен Константинополь, столица Византии, центр Вселенского Православия, и где просияет множество святых угодников Божиих. Но святой Андрей Первозванный не остановился на берегах Босфора, но, как свидетельствуют летопись и церковное предание, пересек Черное море и по реке Днепр поднялся до киевских холмов, где поставил крест и пророчествовал о том, что на этом месте будет основан город великий.

Есть предание и о том, что Андрей, поднимаясь вверх по Днепру, достиг северных земель Руси, в том числе тех, где позднее будет основан Новгород, второй крупный город Древней Руси, и только потом вернулся на юг, пройдя большим путем апостольского служения. Апостол Андрей, в соответствии с преданием, которое сохранил для нас Нестор Летописец, считался и считается покровителем Руси — и совершенно неслучайно, потому что его апостольские стопы касались нашей земли. Именно апостол Андрей Первозванный заложил на нашей большой земле основы веры Христовой…"

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