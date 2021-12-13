Шевцов: для беженцев в ТЛЦ создан двухнедельный запас гуманитарной помощи

Источник материала: БелТА

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы создан двухнедельный запас гуманитарной помощи. Об этом сообщил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас люди в основном обращаются с бытовыми вопросами. Мамы с маленькими детьми просят бутылочки для кормления, соски-пустышки, термосы. Каждый день привозим вещи, которые могут понадобиться", - рассказал он.

Генсекретарь БОКК также отметил, что по состоянию на утро 13 декабря волонтеры различных общественных организаций раздали беженцам более 150 т гуманитарной помощи. "У нас создан запас, чтобы поддерживать жизнедеятельность лагеря на протяжении двух недель. Если сравнивать объемы помощи, то от Беларуси ее поступило примерно в 4 раза больше, чем от зарубежных организаций. Это помощь как от организаций, предприятий, так и простых людей", - отметил Дмитрий Шевцов.-0-