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Белорусские педагоги и пиарщики примут участие в работе международного образовательного марафона "Тренды деловых коммуникаций"

13.12.2021 10:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Образовательно-практический марафон "Тренды деловых коммуникаций" пройдет с 15 по 18 декабря 2021 года на площадке онлайн-платформы "Открытый русский". Мероприятие адресовано студентам, молодым специалистам и начинающим предпринимателям государств – участников БРИКС, АСЕАН и СНГ, использующим русский язык в обучении и деловой коммуникации.

Программа марафона включает в себя серию практических занятий и разбор кейсов деловых коммуникаций в различных форматах (мастер-классы, воркшопы) с привлечением экспертов в сфере деловых коммуникаций из разных стран. В марафоне примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Молдовы, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Рабочий язык марафона – русский.

В течение каждого дня марафона состоится несколько мероприятий, во время которых спикеры из разных стран подключатся к ведущему в студии (г. Москва, Россия). Трансляция события для всех участников марафона пройдет на платформе "Открытый русский".

Запуск платформы состоялся 1 декабря 2021 года. По завершении марафона на платформе размещается видеодневник событий и сборник кейсов от ведущих международных экспертов и практиков. Все участники марафона получат соответствующий сертификат.

Учредитель образовательно-практического марафона "Тренды деловых коммуникаций" – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – агентство "Импульс Медиа".

Информационный партнер марафона – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

 
 
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Программа марафона включает в себя серию практических занятий и разбор кейсов деловых коммуникаций в различных форматах (мастер-классы, воркшопы) с привлечением...
 
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