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ГАИ рекомендует водителям выбирать безопасную скорость и не допускать резких маневров

13.12.2021 10:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки по республике, в том числе и на территории Минской области, ожидаются перепады температуры воздуха с плюса на минус, поэтому на проезжей части дорог возможно образование гололеда, на отдельных участках дорог гололедицы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Местами прогнозируется туман, налипание мокрого снега, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям учесть данную информацию и при движении выбирать безопасную скорость и дистанцию, не допускать резких маневров и торможений. Быть особо внимательными при движении на мостах, путепроводах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также на закруглениях, спусках и подъемах дорог. В обязательном порядке пристегиваться ремнем безопасности.

В условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар и с оптимально безопасной скоростью, особенно вблизи населенных пунктов, где возможен неожиданный выход пешеходов на проезжую часть. Пешеходам в свою очередь - проявлять внимание при переходе дороги и в темное время суток не забывать обозначать себя световозвращающими элементами.-0-

ГАИ рекомендует водителям выбирать безопасную скорость и не допускать резких маневров

 
Теги: Минск
 
 
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Местами прогнозируется туман, налипание мокрого снега, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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