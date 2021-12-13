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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 4,6 тыс. фур

13.12.2021 11:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидает более 4,6 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 420 грузовиков, "Урбаны" - свыше 780.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 280 большегрузов, "Котловка" - 410, "Каменный Лог" - более 480, "Бенякони" - свыше 380, "Привалка" - более 330.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 780 грузовиков, "Козловичи" - более 700.

На украинском направлении в пункте пропуска "Мокраны" выезда ожидает более 70 фур.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидает более 4,6 тыс. фур.
 
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