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Дежурство в ТЛЦ, где размещены беженцы, несут 11 спасателей МЧС

13.12.2021 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дежурство в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы одновременно несут 11 спасателей. Об этом сообщил начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС Виктор Кессо, передает корреспондент БЕЛТА.

"МЧС продолжает следить за обстановкой в ТЛЦ. Внештатных ситуаций не было. Беженцы поняли наши правила, которые нужно выполнять: не пользуются примусами, открытым огнем. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Также следим за ситуацией через систему видеонаблюдения. На данный момент нет необходимости увеличивать количество сотрудников для дежурства", - рассказал он. -0-

 
Теги: Гродно
 
 
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МЧС продолжает следить за обстановкой в ТЛЦ. Внештатных ситуаций не было. Беженцы поняли наши правила, которые нужно выполнять: не пользуются примусами, открытым...
 
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