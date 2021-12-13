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До -7°С ожидается в Беларуси 14 декабря

13.12.2021 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 14 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем местами по Гродненской области небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 5 до 1 градуса тепла, ночью при прояснениях - до 7 градусов мороза.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха в течение суток составит от минус 5 до 1 градуса тепла, ночью при прояснениях - до 7 градусов мороза.
 
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