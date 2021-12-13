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Ушла эпоха. Прощание с Михаилом Финбергом
13.12.2021 12:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом.
"Уходит эпоха в музыке, - отметили в коллективе. - Михаил Яковлевич не дожил два месяца до своего 75-летия и до 35-летия оркестра. Он всю жизнь в музыке, с детства. Он создал этот оркестр и инициировал присвоение ему самых высоких званий. Ни один оркестр страны не имеет звания, чтобы в совокупности и заслуженный, и академический, и национальный. Самое главное, он очень гордился званием национальный, потому что это звание было присвоено по распоряжению
Напомним, что Михаил Финберг
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Прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом.
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