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Ушла эпоха. Прощание с Михаилом Финбергом

13.12.2021 12:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом.

"Уходит эпоха в музыке, - отметили в коллективе. - Михаил Яковлевич не дожил два месяца до своего 75-летия и до 35-летия оркестра. Он всю жизнь в музыке, с детства. Он создал этот оркестр и инициировал присвоение ему самых высоких званий. Ни один оркестр страны не имеет звания, чтобы в совокупности и заслуженный, и академический, и национальный. Самое главное, он очень гордился званием национальный, потому что это звание было присвоено по распоряжению Президента. Оркестр каждые пять лет подтверждал звание своим трудом, активной деятельностью". Михаила Финберга называли "человек-оркестр" не только потому, что он профессионал с большой буквы, но и потому, что он по-настоящему жил любовью к музыке.

Напомним, что Михаил Финберг скончался 11 декабря.

Ушла эпоха. Прощание с Михаилом Финбергом

Ушла эпоха. Прощание с Михаилом Финбергом

Ушла эпоха. Прощание с Михаилом Финбергом

Ушла эпоха. Прощание с Михаилом Финбергом

Ушла эпоха. Прощание с Михаилом Финбергом

 
Теги: Минск
 
 
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Прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом.
 
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