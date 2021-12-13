Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Установившаяся погода по температурному режиму в основном на 2-7 градусов превышает климатическую норму и больше соответствует середине ноября. Теплый океанический воздух и осадки в виде дождя стали причиной быстрого разрушения снежного покрова. По последним данным, на большей части территории Беларуси снег почти весь растаял и только по северу страны наблюдается снежный покров высотой 1-5 см, на крайнем северо-востоке Витебской области метеостанция Езерище зарегистрировала 15 см. В первой половине недели снег продолжит таять, а на предстоящих выходных землю вновь припорошит снежком.

Во вторник, 14 декабря погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку, а днем по северо-западу скажется влияние малоактивных фронтальных разделов. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем местами по Гродненской области небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный слабый. Температура воздуха в течение суток от минус 5 до 1 градуса тепла, ночью при прояснениях до минус 7 градусов.

В середине недели скажется влияние атмосферных фронтов и теплой воздушной массы, распространяющейся с Балтийского моря.

В среду, 15 декабря ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5, при прояснениях до 8 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

В четверг, 16 декабря преобладание облачной погоды временами осадки, в основном дождь. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер западной четверти умеренный, по северной половине порывистый. Температура воздуха ночью от минус 2 до 3 градусов тепла, днем 1-6 тепла.

В пятницу и на предстоящие выходные на территорию нашей страны начнет поступать более прохладная воздушная масса.

В пятницу, 17 декабря ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток от минус 2 до 4 градусов тепла.

В субботу, 18 декабря ожидается переменная облачность. Местами по республике кратковременный снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом днем на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 0 до минус 7, максимальная днем от 4 мороза до 2 градусов тепла.

В воскресенье, 19 декабря местами по стране кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 3-8 мороза, максимальная днем от минус 3 до 4 градусов тепла.-0-

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