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Карпенко в новом статусе главы ЦИК намерен сохранить открытость и публичность
13.12.2021 12:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Карпенко,
Игорь Карпенко отметил, что с избирательным процессом знаком не понаслышке, в 2006, 2010, 2015 годах ему уже приходилось принимать активное участие в различном качестве в избирательных кампаниях. Например, он возглавлял Минскую городскую избирательную комиссию.
В качестве руководителя ЦИК Игорю Карпенко предстоит организовать масштабную избирательную кампанию - референдум по поправкам в Конституцию. "Необходимо будет организовать работу по законодательному закреплению тех новаций, которые появятся. Например, председатель ЦИК может по-другому избираться, нежели сейчас. Будут, возможно, другие изменения, которые потребуют серьезной, тщательной проработки, в том числе с территориями, всеми заинтересованными ветвями власти, чтобы отстроить избирательную систему соответствующим образом", - сказал он. Эту деятельность он считает ответственной, серьезной и кропотливой и потому будет находиться в контакте с Лидией Ермошиной, которая возглавляла Центризбирком на протяжении долгого времени.
Что касается стиля работы в новой должности, то Игорь Карпенко намерен сохранить ту открытость, публичность, которая была свойственна ему в должности министра образования, но, разумеется, в тех рамках, которые допустимы по законодательству.
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Игорь Карпенко отметил, что с избирательным процессом знаком не понаслышке, в 2006, 2010, 2015 годах ему уже приходилось принимать активное участие в различном качестве в...
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