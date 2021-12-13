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Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21

13.12.2021 12:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Национальной библиотеке Беларуси 11 декабря состоялся вертикальный забег Bright vertical 21. Его организаторами выступили "Беларусбанк" и Федерация приключенческих гонок.

Перед участниками состязания стояла непростая задача – подняться на смотровую площадку главного алмаза страны, а это значит, преодолеть 23 этажа, или 591 ступеньку. Цель не из легких! Однако 163 человека решились на эту авантюру и с волей к победе достойно покорили необходимое расстояние. Первым среди мужчин стал Сергей Сумин, он справился за 2 минуты 5 секунд. В женской гонке лидировала Светлана Мартысевич, ее время – 2 минуты 30 секунд.

Хоть и медленно, но с особым упорством на смотровую площадку забирались даже дети и люди старшего возраста. Самому маленькому участнику забега было 3 года и 4 месяца, а самому старшему – 68 лет.

Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21

Скучать не пришлось никому! В обители знаний и книг царила атмосфера настоящего спортивного праздника. Азарт, дух соревнований и, конечно, желание проверить свои силы – вот что двигало участниками. Кого-то особенно мотивировала возможность оказать помощь детям, ведь стартовые взносы с каждого участника, которые составляли 22 рубля, будут направлены ГУО "Бегомльская вспомогательная школа-интернат" в рамках республиканской акции "Наши дети". Общая сумма собранных средств составила более 3,5 тысячи рублей.

Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21

"Беларусбанк" на постоянной основе осуществляет благотворительные инициативы, и этот проект не исключение, что подчеркнул амбассадор мероприятия – заместитель председателя правления банка Олег Козаредов:

"Замечательно, что сегодня нашли в себе силы, не поленились и в эту замечательную погоду пришли на уже действительно традиционное мероприятие. Это праздник спорта, здорового образа жизни, милосердия, благотворительности. Поэтому, я уверен, в этом забеге, безусловно, будет сильнейший, но победит все-таки дружба. И мы вместе".

Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21

Первый вертикальный забег под эгидой "Беларусбанка" и при участии Дирекции II Европейских игр состоялся 1 декабря 2018 года. В мероприятии приняли участие представители компаний-партнеров Игр, волонтеры, сотрудники банка. Участниками второго забега в 2019 году стали команды из числа корпоративных клиентов банка 1-й и 2-й категории, а также высших учебных заведений Республики Беларусь.

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Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21

Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21

Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21

Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21

Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21

 
 
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Перед участниками состязания стояла непростая задача – подняться на смотровую площадку главного алмаза страны, а это значит, преодолеть 23 этажа, или 591 ступеньку....
 
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