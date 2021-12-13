Источник материала: БелТА

В Национальной библиотеке Беларуси 11 декабря состоялся вертикальный забег Bright vertical 21. Его организаторами выступили "Беларусбанк" и Федерация приключенческих гонок.

Перед участниками состязания стояла непростая задача – подняться на смотровую площадку главного алмаза страны, а это значит, преодолеть 23 этажа, или 591 ступеньку. Цель не из легких! Однако 163 человека решились на эту авантюру и с волей к победе достойно покорили необходимое расстояние. Первым среди мужчин стал Сергей Сумин, он справился за 2 минуты 5 секунд. В женской гонке лидировала Светлана Мартысевич, ее время – 2 минуты 30 секунд.

Хоть и медленно, но с особым упорством на смотровую площадку забирались даже дети и люди старшего возраста. Самому маленькому участнику забега было 3 года и 4 месяца, а самому старшему – 68 лет.





Скучать не пришлось никому! В обители знаний и книг царила атмосфера настоящего спортивного праздника. Азарт, дух соревнований и, конечно, желание проверить свои силы – вот что двигало участниками. Кого-то особенно мотивировала возможность оказать помощь детям, ведь стартовые взносы с каждого участника, которые составляли 22 рубля, будут направлены ГУО "Бегомльская вспомогательная школа-интернат" в рамках республиканской акции "Наши дети". Общая сумма собранных средств составила более 3,5 тысячи рублей.





"Беларусбанк" на постоянной основе осуществляет благотворительные инициативы, и этот проект не исключение, что подчеркнул амбассадор мероприятия – заместитель председателя правления банка Олег Козаредов:

"Замечательно, что сегодня нашли в себе силы, не поленились и в эту замечательную погоду пришли на уже действительно традиционное мероприятие. Это праздник спорта, здорового образа жизни, милосердия, благотворительности. Поэтому, я уверен, в этом забеге, безусловно, будет сильнейший, но победит все-таки дружба. И мы вместе".





Первый вертикальный забег под эгидой "Беларусбанка" и при участии Дирекции II Европейских игр состоялся 1 декабря 2018 года. В мероприятии приняли участие представители компаний-партнеров Игр, волонтеры, сотрудники банка. Участниками второго забега в 2019 году стали команды из числа корпоративных клиентов банка 1-й и 2-й категории, а также высших учебных заведений Республики Беларусь.

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