ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Церемония прощания с Михаилом Финбергом проходит в Белгосфилармонии

13.12.2021 12:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаилом Финбергом проходит сегодня в Белорусской государственной филармонии. Проститься с народным артистом пришли его родные, близкие, коллеги, многие деятели культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"На душе тревога от такой утраты. Большой человек, профессионал, патриот нашей страны, - сказал заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. - Он всегда очень эмоционально переживал за то, что происходит в стране, в культуре. Отдавал всего себя любимому делу. Это настоящий маэстро Беларуси. И сегодня, конечно же, больно думать о том, что такие люди покидают нас, но Михаил Яковлевич оставил за собой большую плеяду учеников, и есть на кого ровняться, кем гордиться. Для страны это большая утрата".

О смерти Михаила Финберга стало известно 11 декабря. Он скончался на 75 году жизни. Похоронят маэстро на центральной аллее Восточного кладбища.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проститься с народным артистом пришли его родные, близкие, коллеги, многие деятели культуры.
 
Новости дня
Новости общества
 
Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by