Беженец в ТЛЦ: надеюсь, что нашу проблему на Западе решат

Источник материала: БелТА

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Надеюсь, что нашу проблему на Западе решат. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА один из беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы.

"Я хочу в Европу, нас туда позвали. Однако Польша нас не пропускает. По профессии я повар. Уверен, что мои навыки пригодились бы в Евросоюзе. Надеюсь, что нашу проблему решат и мы все же окажемся в Германии", - сказал он.

Также мужчина отмечает гостеприимность белорусской стороны. "Сначала мы жили в палаточном городке в лесу. Там было холодно: белорусская погода для нас очень непривычна. Но белорусские власти проявили заботу и организовали для нас хорошее место пребывания", - рассказал беженец. -0-