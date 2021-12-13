Мурашко: вопрос взаимопризнания Беларусью и Россией ковид-сертификатов может быть решен в ближайшее время

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая сегодня на совместной коллегии минздравов России и Беларуси, назвал техническим вопросом взаимное признание сертификатов о вакцинации граждан Беларуси и России против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского Министерства здравоохранения.

"Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации граждан Беларуси и России перешел в стадию технического, он может быть решен в ближайшее время", - сказал он.

Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.-0-