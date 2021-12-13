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Мурашко: вопрос взаимопризнания Беларусью и Россией ковид-сертификатов может быть решен в ближайшее время

13.12.2021 14:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая сегодня на совместной коллегии минздравов России и Беларуси, назвал техническим вопросом взаимное признание сертификатов о вакцинации граждан Беларуси и России против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского Министерства здравоохранения.

"Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации граждан Беларуси и России перешел в стадию технического, он может быть решен в ближайшее время", - сказал он.

Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный...
 
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