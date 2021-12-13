Генпрокуратура потребовала усилить профилактику по обеспечению пожарной безопасности граждан

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по поручению Генеральной прокуратуры активизирована работа по обеспечению пожарной безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

"После проведенного анализа оперативной обстановки, связанной с возникновением пожаров и гибелью людей от них, по инициативе Генеральной прокуратуры приняты безотлагательные меры в плане координации работы всех субъектов профилактики правонарушений по данному направлению", - говорится в сообщении ведомства.

При этом Генпрокуратура подчеркивает, что особо обеспокоена негативной тенденцией гибели от огня людей старше 60 лет (более 50% от всех случаев в этом году). Также сообщается о значительном удельном весе граждан, которые погибли на пожарах, произошедших по вине нетрезвых, - 53,8% (276 человек).

Надзорное ведомство считает, что работа субъектов профилактики по предупреждению гибели людей от пожаров в жилищном фонде имеет низкую эффективность, а причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций выявляются несвоевременно и, как следствие, не принимаются действенные меры по их устранению. "В немалой степени такая ситуация обусловлена тем, что смотровые комиссии не проводили должное обследование противопожарного состояния домов и адресные проверки жилых помещений одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, иных социально уязвимых категорий граждан", - отметили в надзорном ведомстве.

Чтобы улучшить оперативную обстановку в сфере пожарной безопасности и повысить качество работы субъектов профилактики, по поручению генпрокурора Андрея Шведа предпринят ряд мер. На особый контроль взята, в частности, работа местных исполнительных и распорядительных органов, смотровых комиссий, органов внутренних дел, общественных формирований в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Надзорное ведомство будет контролировать полноту, своевременность и эффективность оказания адресной социальной помощи и практического содействия одиноким, престарелым гражданам и инвалидам, что позволит обеспечить безопасные условия их проживания.

Кроме того, Генпрокуратура возьмет на контроль и такой вопрос, как установление совершеннолетних трудоспособных детей, которые уклоняются от содержания нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей. В последующем оперативно будет решаться вопрос о принудительном взыскании с таких детей средств на содержание родителей.

За январь - октябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество пожаров в республике возросло с 4960 до 5180, или на 4,4%. Рост произошел во всех регионах, за исключением Гродненской области, где число пожаров незначительно снизилось - с 628 до 627, или на 0,2%. В огне погибли 513 граждан, в то время как за 10 месяцев прошлого года - 475. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Гомельской области, где огонь унес жизни 92 человек.

Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем, часто при курении, - 1949 случаев и 307 погибших. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло 1259 пожаров, в которых погибли 35 человек. Несоблюдение правил устройства и эксплуатации печного отопления повлекло 1035 пожаров и гибель в них 29 человек. Оказались неединичными поджоги (200) и шалости детей с огнем (55).-0-