Пиневич: политических проблем в признании ковид-сертификатов с РФ нет

Источник материала: БелТА

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Политических проблем в признании ковид-сертификатов с РФ нет, технически вопрос будет решен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.

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