Чередниченко: Беларусь обеспечена полной линейкой препаратов для лечения COVID-19

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обеспечена полной линейкой препаратов для лечения COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко во время торжественного мероприятия в Белорусском государственном медицинском университете по случаю его столетия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень сильным и важным показателем является тот факт, что во время пандемии COVID-19, которая сейчас пока еще продолжается, у нас полная линейка антиковидных препаратов. И большую ее часть составляют препараты, произведенные в Беларуси. Это говорит о многом", - сказал Дмитрий Чередниченко.

По его словам, фармацевтический рынок Беларуси представляет собой сильную структуру: холдинг "Белфармпром", предприятия, в том числе совместные предприятия. На белорусских производственных площадках локализуются иностранные производства, а это процесс импортозамещения. На рынке появляются новые препараты. "Самое главное - мы обеспечиваем доступность лекарственных средств, их качество, эффективность и безопасность. Это основные критерии, которым должно отвечать современное фармацевтическое производство", - отметил замминистра.

Он подчеркнул значимость того факта, что торжественное подведение итогов развития БГМУ по случаю его 100-летнего юбилея началось с открытия выставки производителей фармацевтической продукции, медицинских изделий и услуг.

Торжества в Белорусском государственном медицинском университете по случаю его столетия пройдут по 17 декабря. Подготовлена большая программа, с которой можно ознакомиться на официальном портале учреждения образования. В юбилейную неделю запланирована международная научно-практическая конференция "Современные технологии в медицинском образовании". 16 декабря планируется торжественное собрание.

В течение недели будут чествовать работников и студентов университета за достижения в образовательной, научной, медицинской, международной и общественной деятельности. Также пройдет чествование заслуженных работников и ветеранов БГМУ.-0-