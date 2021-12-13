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Пиневич: госпитализация с ковид-пневмониями в Беларуси сейчас составляет 30% от пика волны
13.12.2021 15:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госпитализация с ковид-пневмониями в Беларуси сейчас составляет 30% от пика волны. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.
/Будет дополнено/.-0-
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13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госпитализация с ковид-пневмониями в Беларуси сейчас составляет 30% от пика волны. Об этом заявил...
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