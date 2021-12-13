|
Пиневич рассчитывает достичь уровня вакцинации от COVID-19 к концу года в 50%
13.12.2021 15:39 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассчитывает на достижение уровня вакцинации от COVID-19 в стране в 50% до конца текущего года. Об этом он сказал сегодня журналистам в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в заседании также принимают министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом он сказал журналистам в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России.
|
Архив (Новости Общества)