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Пиневич рассчитывает достичь уровня вакцинации от COVID-19 к концу года в 50%

13.12.2021 15:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассчитывает на достижение уровня вакцинации от COVID-19 в стране в 50% до конца текущего года. Об этом он сказал сегодня журналистам в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в заседании также принимают министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.

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Об этом он сказал журналистам в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России.
 
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