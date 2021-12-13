Пиневич рассчитывает достичь уровня вакцинации от COVID-19 к концу года в 50%

Источник материала: БелТА

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассчитывает на достижение уровня вакцинации от COVID-19 в стране в 50% до конца текущего года. Об этом он сказал сегодня журналистам в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в заседании также принимают министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.

/Будет дополнено/.-0-