Пиневич: в СГ обсуждается создание общей базы вакцинированных граждан Беларуси и России

Источник материала: БелТА

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание общей базы вакцинированных граждан Беларуси и России обсуждается в рамках Союзного государства, а также Евразийского экономического союза. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.

/Будет дополнено/.-0-