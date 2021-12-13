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Беженец в ТЛЦ: главная цель - попасть в Германию

13.12.2021 16:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Наша главная цель - попасть в Германию. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА один из беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы.

"Я долгое время работал в России курьером и в такси, поэтому немного знаю русский. В логистическом центре нахожусь с женой, дети пока остались на родине с моей сестрой, - сообщил он. - Здесь условия хорошие: нас кормят, можно обратиться к медикам. Но мы хотим попасть в Германию. Это наша главная цель. Домой возвращаться некуда: у нас ничего не осталось. Мы готовы ждать, но это очень тяжело".-0-

Беженец в ТЛЦ: главная цель - попасть в Германию

 
Теги: Гродно
 
 
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"Здесь условия хорошие: нас кормят, можно обратиться к медикам. Но мы хотим попасть в Германию. Это наша главная цель. Домой возвращаться некуда: у нас ничего не...
 
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