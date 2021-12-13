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Пиневич: Беларусь ведет переговоры о производстве у себя других российских вакцин от COVID-19
13.12.2021 16:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Производство вакцины "Спутник V" будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году, идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня в Москве
Участие в заседании также принимают министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.
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Производство вакцины "Спутник V" будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году, идут переговоры с производителями других российских вакцин об...
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